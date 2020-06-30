İSTANBUL'DA İŞ ÇIKIŞI METROBÜSTE VE TRAFİKTE YOĞUNLUK

İstanbul'da iş çıkışıyla birlikte trafikte ve metrobüste yoğunluk yaşandı.

30.06.2020 19:47 | Son Güncelleme: 30.06.2020 20:27
İstanbul'da iş çıkışıyla birlikte trafikte ve metrobüste yoğunluk yaşandı. Saat 18.30 sıralarında trafik yoğunluğu yüzde 60'ı buldu. Yenibosna metrobüs durağında kalabalık sebebiyle vatandaşların sosyal mesafe kuralına uymadığı görüldü.
İş çıkış saatiyle birlikte İstanbul'da yoğunluk yaşandı. D-100 Karayolu ve Mahmutbey Gişeler mevkiinde trafik durma noktasına gelirken, trafik yoğunluğu saat 18.30 itibariyle yüzde 60'ı buldu. Özellikle D-100 Karayolu Yenibosna mevkiinde hem Edirne istikameti hem de Ankara istikametinde trafik oluştu. Öte yandan, Yenibosna metrobüs durağı ve üst geçidinde yoğunluk yaşandı. Metrobüs durağında bekleyen vatandaşların kalabalık sebebiyle sosyal mesafe kuralına uymadığı görüldü.
Metrobüsten inen Osman Kalay, Beylikdüzü'nden geliyorum yoğunluk vardı. Elimizden geldiğince sosyal mesafeye dikkat ediyoruz ama mecburi insanlara yaklaşıyoruz. Çift maske takıyorum kendimi korumaya çalışıyorum. Çünkü yaşlılarımız var. Mümkün olduğunca koruyoruz ama sosyal mesafe fazla yok diye konuştu. İSTANBUL’DA İŞ ÇIKIŞI METROBÜSTE VE TRAFİKTE YOĞUNLUK

Kaynak: DHA

Etiketler: D-100 Karayolu, Yenibosna, İstanbul, Güncel, Haber
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