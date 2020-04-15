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İstanbul'da iş yeri ve evlerden hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı

İstanbul'da çok sayıda adresten hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

15.04.2020 15:32 | Son Güncelleme: 15.04.2020 15:32
İstanbul'da iş yeri ve evlerden hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı
İstanbul 'da çok sayıda adresten hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Zeytinburnu, Büyükçekmece, Bakırköy, Beylikdüzü ve Başakşehir 'de farklı tarihlerde 8 ev ile 1 iş yerinden, 68 bin 500 liralık 2 çek, 5 diz üstü bilgisayar, 3 tablet bilgisayar, 9 cep telefonu, 6 kol saati, 5 bin 525 lira, 1500 avro ve 100 doların çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.
Binalardaki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, hırsızlık olaylarının tamamını benzer suçlardan 65 kaydı olan Önder Y'nin yaptığını belirledi.
Polis ekipleri, düzenledikleri operasyonda, şüpheliyi saklandığı evde yakaladı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA

Etiketler: Başakşehir, İstanbul, Güncel
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