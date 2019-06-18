18.06.2019 04:24
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İstanbul'da iş yeri yangını

İstanbul

Çekmeköy'de bir iş merkezinin çatısında çıkan yangın hasara yol açtı.

Çekmeköy'de bir iş merkezinin çatısında çıkan yangın hasara yol açtı.
Edinilen bilgiye göre Mimar Sinan Mahallesi, Mimar Sinan Caddesi'nde bulunan bir iş merkezinde yangın çıktı. Üç katlı iş yerinin çatı katından alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ve polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, polis çevrede güvenlik önlemi aldı.
Yangını kısa sürede söndüren ekipler, olay mahalinde bir yavru kedinin mahsur kaldığını fark etti. Ekipler, yavru kediyi bulunduğu yerden kurtararak veterinere götürdü.
Kaynak: AA
İtfaiye, Çekmeköy, Güncel

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