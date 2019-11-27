Haberler » Güncel » İstanbul'da iş yeri yangınında 5 kişi yaralandı - Haber

İstanbul'da iş yeri yangınında 5 kişi yaralandı

İstanbul Güngören'de iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

27.11.2019 05:20 | Son Güncelleme: 27.11.2019 06:16İstanbul'da iş yeri yangınında 5 kişi yaralandı
'de iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Gençosman Mahallesi Çinçindere Caddesi'ndeki 3 katlı bir binanın en üst katında tekstil işi yapılan iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi, cadde araç ve yaya trafiğine kapatıldı.
Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, iş yerinde kaldıkları öğrenilen ve dumandan etkilenen 5 kişiyi bulundukları yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.
Ambulanslarla hastanelere kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın, yaklaşık 2,5 saatlik çalışma sonucu söndürüldü.
Ekipler, fenerlerle binanın tamamını kontrol etti. Çalışmaların tamamlanmasının ardından cadde araç ve yaya trafiğine tekrar açıldı.
Yangın sonrası iş yerinde ve binanın çatısında hasar oluştu.

İstanbul, Güngören, İtfaiye, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
06:18 5. MOOD ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU.
06:17 İSTANBUL'DA SAĞANAK ETKİLİ OLUYOR(2)
06:16 GÜNGÖREN'DE TEKSTİL ATÖLYESİNDE YANGIN 1'İ AĞIR, 5 YARALI (3)
06:16 İSTANBUL'DA YAĞMUR ETKİLİ OLUYOR
06:15 ALEV ALEV YANAN TEKSTİL ATÖLYESİNDE 1'İ AĞIR 5 KİŞİ YARALANDI (GENİŞ HABER)
00:40 İnsanlık dışı olay! Maganda, kediyi köpeklere parçalattı
00:12 Meteoroloji'den Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 6 il için kar uyarısı
00:11 Abdullah Gül, "Hulusi Akar ve İbrahim Kalın'la ikinci görüşme" iddialarını yalanladı
23:59 Bağdat'ta 3 ayrı bombalı saldırı: 6 ölü, 11 yaralı
23:43 Meteoroloji uyardı! Sağanak etkisini artırarak kuvvetlenecek
23:20 Denizli'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
23:04 Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi şansı son maçta belli olacak
14:30 Robbie Savage 45 yaşında futbola geri döndü
11:56 Bakan Varank: Yerli otomobilin ön gösterim araçları Aralık'ta tanıtılacak
11:10 Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
27.11.2019 06:19:40