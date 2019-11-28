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İstanbul'da iş yerlerine şok denetim

İstanbul'da iş yerlerine şok denetim Kağıthane İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından iş yerleri denetlendiİSTANBUL - Kağıthane İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından bazı işyerlerine şok baskınlar yapıldı.

28.11.2019 23:13 | Son Güncelleme: 28.11.2019 23:16
'da iş yerlerine şok denetim
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından iş yerleri denetlendi
İSTANBUL - Kağıthane İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından bazı işyerlerine şok baskınlar yapıldı. Kasap, market ve şarküterilerde denetim yapan ekipler, işyeri sahibi ve çalışanları birçok konuda uyardı. Denetim yapılan yerlerden numune alan görevliler, incelenmek üzere laboratuvarlara götürdü.
Türkiye'de eş zamanlı olarak 81 il, 39 ilçede başlatılan "ürün bazlı" gıda denetimlerinin bugünkü ayağı kasap, market ve şarküteri oldu. Bu kapsamda Kağıthane İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından bazı işyerlerine şok baskınlar yapıldı. Baskınlar kapsamında İlçe Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Dik ve ekibi ilk olarak bir kasap dükkanına girerek incelemelerde bulundu. Denetimlerde, üretim yapan tesislerin hijyen koşulları, fiziki şartları ve ürünlerin oda içerisindeki sıcaklıkları denetlendi. Gıda kontrol ekipleri, gerekli incelemeleri yapmak üzere ürünlerden numuneler aldı.
"Bakanlık izni olan bir yerde kesilen etleri halkımız güvenle yiyebilir"
Denetim hakkında kasap dükkanının soğuk hava deposunda açıklamalarda bulunan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Dik, "Soğuk hava deposunda ciddi problemler var. Isıyla ilgili biraz kapı açık olduğu için sıkıntı olabilir ama 0-4 dere olması gerekirken 6 derece olduğunu tespit ettik. Fakat sadece o değil beyaz et ile kırmızı etin aynı ortamda olduğunu gördük. Yine ayıklanmış et ve sebzelerin aynı depoda olmaması lazım. Bunlarla ilgili işlem uygulayacağız. Depoda olan etin mührünü de aradık. Şu an izlenebilirler için faturalarını istedik. İzlenebilirliğini olup olmadığına bakacağız. Nereden gelmiş tüm bunları sağladıktan sonra izin vereceğiz. Bizdeki mühür sistemi ile biz bu hayvanın nerede kesildiğini ve hangi hayvanın eti olduğuna kadar gidebiliyoruz. Sistem üzerinden raporlar geliyor. Kesimhanede kesildikten sonra bakanlık ruhsatlı kesimhanelerde kesim yapmaları lazım. Bu mezbahanelerimizde birincisi resmi veteriner hekim bulunuyor. Bir de çift veteriner hekim kontrolünde bakanlık izni olan bir yerde kesilen etleri halkımız güvenle yiyebilir" dedi.
İstanbul'da iş yerlerine şok denetim

Kağıthane, İstanbul, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


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