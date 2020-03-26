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İstanbul'da ışıklı trafik levhalarıyla "Evde kal" çağrısı

İstanbul'da ışıklı trafik levhalarıyla vatandaşlara "Evde kal" çağrısı yapıldı.

26.03.2020 20:46 | Son Güncelleme: 26.03.2020 20:46
İstanbul'da ışıklı trafik levhalarıyla
İstanbul 'da ışıklı trafik levhalarıyla vatandaşlara "Evde kal" çağrısı yapıldı.
Sağlık Bakanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşlara yaptığı çağrıya destek sürüyor.
Bu kapsamda Kovid-19'la mücadelede farkındalık oluşturmak amacıyla kentteki trafik sinyalizasyon sistemleri yakınlarında bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesinin ışıklı trafik levhalarına "Hayat eve sığar, evde kal", "Birlikte başaracağız" ve "Hepimiz için evde kal" yazıları yerleştirildi.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler: İstanbul, Güncel

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