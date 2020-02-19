İstanbul'da İskoç Gecesi "Keepers of The Quaich Society"

Dünya'da İskoçya ve İskoç viski kültürünün onurlandırılması amacıyla hareket eden ve sektörün en saygın kuruluşu olan İskoçya merkezli "Keepers of The Quaich Society" Türkiye chapter açılışını görkemli bir gece ile duyurdu. Bugüne kadar dünyada yalnızca 9 ülkede "International Chapter" uluslararası şubesini açan dernek, Amerika'dan sonra 10'uncu şubesini Türkiye'de açtı.

KEEPERS OF THE QUAİCH TÜRKİYE CHAPTER MACERASI BAŞLIYOR

İskoç viski endüstrisinde en az 7 yıl hizmet eden kişilerin üye olabildiği derneğe en az 10 yıl hizmet edenler İskoçya'daki yönetim kurulunun kararı ile "Master" unvanını alabiliyor. Dünyada sayılı üyenin layık görüldüğü "Master" unvanını alan ilk ve tek Türk Pernod Ricard'ın Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Türkiye Genel Müdürü Selçuk Tümay oldu. Tümay'ın Nisan 2019'da "Master" unvanını almasıyla birlikte "Keepers of the Quaich"in Türkiye Chapter macerası başladı. Dünyada sayılı ülkede yer alan ve Türkiye'de de faaliyet gösterecek derneğin Yönetim Kurulu Başkanlığında Selçuk Tümay yer alırken derneğin yönetim kurulunda;Maddox İçki Satış Pazarlama ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Burak Türeci ve ünlü Gastronomi Yazarı Teoman Hünal yer alıyor. Gecede derneğin kurucu şirketlerinden Diageo'yu temsilen Türkiye Genel Müdürü Levent Kömür konuşmasında bu oluşumun öneminden bahsetti.

Türkiye'nin uluslararası tanıtımında büyük katkı sağlayacak olan "Keepers of the Quaich"in bugün 100'den fazla ülkede 2700'ü aşkın "Keeper" üyesi ve 220 "Master Keeper" üyesi bulunuyor.

İSKOÇ GECESİNDE İSKENDER PAYDAŞ PERFORMANSI nm

18 Şubat tarihinde Pera Palace Hotel'de gerçekleşen özel gece ile Türkiye şubesini duyuran dernek, iş ve sanat dünyasından birçok önemli ismi bir araya getirdi. İskoç esintilerinin hakim olduğu gecede konuklar Keepers of The Quaich'in kutlama seremonilerinden birini de gerçekleştirdi. İskoçya'nın milli enstrümanı Gayda performansıyla başlayan davette İskender Paydaş ve orkestrası konuklara unutamayacakları bir müzik şöleni yaşattı.

DAVETE ÜNLÜ İSİMLER KATILDI

Tarihi konseptiyle İstanbul 'un en özel mekânlarından biri olan Pera Palace'ta gerçekleşen davete Keepers of The Quaich'in Global Yönetim Kurulu Başkanı Peter Prentice de katıldı. Özel davette sanat, cemiyet ve iş dünyasından; Oktay Kaynarca, Fikret Orman, Tuğba Coşkun, , Murat Kolbaşı, Cem Kalyoncu, Ali Ünal, Emir Bahadır, Nadir Yelkenci, Selda-Aclan Acar, Kardelen Güneştekin, Kaya Demirer gibi isimler bir araya geldi.

İsmini, İskoçya'nın eski Gal dilinden gelen "iki saplı kupa" anlamındaki "Cuach" yani "Quaich" sözcüğünden alan dernek, yaklaşık 40 yıldır İskoç viskisi tutkunlarını bir araya getiriyor.