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İstanbul'da İstiklal Marşı 23 Nisan coşkusuyla balkonlardan seslendirildi

İstanbul'da vatandaşlar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 100. yılını, evlerinin balkonlarından ve pencerelerinden ay yıldızlı bayraklar eşliğinde İstiklal Marşı'nı okuyarak kutladı.

23.04.2020 21:54 | Son Güncelleme: 23.04.2020 22:50
İstanbul'da İstiklal Marşı 23 Nisan coşkusuyla balkonlardan seslendirildi
İstanbul'da vatandaşlar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 100. yılını, evlerinin balkonlarından ve pencerelerinden ay yıldızlı bayraklar eşliğinde İstiklal Marşı'nı okuyarak kutladı.
Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında, 23 Nisan etkinlikleri bu yıl evlere taşındı.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un TBMM'nin kuruluşunun 100. yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yaptığı çağrı üzerine vatandaşlar ve çocuklar, saat 21.00'de balkonlarını ve pencerelerinin önlerini doldurdu.
En güzel kıyafetlerini giyerek ellerine ay yıldızlı bayraklarını alan çocuklar aileleriyle birlikte İstiklal Marşı'nı hep bir ağızdan büyük bir coşkuyla seslendirdi.
Vatandaşların balkonları ile pencerelerini Türk bayrakları ve balonlarla süslediği görülürken, çocuklar müzikler eşliğinde evde 23 Nisan coşkusu yaşadı.
İstiklal Marşı'nın ardından ellerindeki Türk bayraklarını sallayan bazı vatandaşlar, çocuklarıyla ıslık ve alkışlar eşliğinde 100. yılı kutladı. Bazı vatandaşlar ise çocuklarıyla "Ne mutlu Türküm diyene" tezahüratı yaptı.
Öte yandan, bazı vatandaşlar da 10. Yıl Marşı, İzmir Marşı, Mehter Marşı ve "Ölürüm Türkiyem" şarkısıyla kutlamalara eşlik etti.
Kimi vatandaşlar evlerinin ışıklarını kapatıp açarak görsel şölen oluştururken, kimi de korna çalarak kutlamalara katıldı. Ayrıca, kutlamalar kapsamında havai fişek gösterileri yapıldı, kırmızı beyaz renkte meşaleler yakıldı.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun talimatıyla saat 21.00'de İstanbul'daki statlar da aydınlatılarak, İstiklal Marşı'nı yayınladı.
Polis ekipleri ve denizciler de coşkuya katıldı
Polis ekipleri de 21.00 itibarıyla görev noktalarında araçlarının tepe lambalarını açarak kent genelinde okunan İstiklal Marşı'na eşlik etti. Sultanahmet'teki görevli bekçiler de İstiklal Marşı'nı söyledi. Üsküdar Meydanı'nda da ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nı okudu.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı farklı illerdeki birimlerde görev yapan gemiciler, kılavuz kaptanlar da römorkor, kurtarma botları ve gemilerinden İstiklal Marşı söyleyerek, 23 Nisan coşkusuna eşlik etti. Denizcilerin, koronavirüs tedbirleri kapsamında özel kıyafet giydikleri görüldü.
Kovid-19 nedeniyle yurt dışından getirilerek Maltepe'deki Mimar Sinan Erkek Öğrenci Yurdu'na yerleştirilen vatandaşlar ile yurtta görevli personel de 1 dakikalık saygı duruşunun ardından ellerinde Türk bayraklarıyla İstiklal Marşı'nı okudu. Bu arada, yurdun bahçesinde kırmızı beyaz renkte meşaleler yakıldı.

Kaynak: AA

Etiketler: İstanbul, 23 Nisan, Güncel , Haber
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