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İstanbul'da izinsiz kalan Suriyeliler'e 'randevulu' geri gönderme hizmeti yarın başlıyor

İÇİŞLERİ Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, İstanbul'da geçici koruma kaydı olmayan veya başka bir ilde geçici koruma kaydı olup izinsiz ikamet eden Suriyeli yabancıların yaşayacakları şehirlere geri dönmeleri için randevulu geri gönderme işleminin yarın başlatılacağını duyurdu.

17.10.2019 13:05İstanbul'da izinsiz kalan Suriyeliler'e 'randevulu' geri gönderme hizmeti yarın başlıyor

İÇİŞLERİ Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, İstanbul'da geçici koruma kaydı olmayan veya başka bir ilde geçici koruma kaydı olup izinsiz ikamet eden Suriyeli yabancıların yaşayacakları şehirlere geri dönmeleri için randevulu geri gönderme işleminin yarın başlatılacağını duyurdu.

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinde yayınlanan duyuruda, İstanbul'da izinsiz kalan Suriyeli yabancıların yarından (17 Ekim 2019) itibaren ücretsiz randevu sistemine başvurabilecekleri belirtildi. Duyuruda randevu alanların İstanbul Valiliği İl Göç İdaresi Müdürlüğü'nün belirlenen hizmet noktalarına yönlendirileceği bildirildi. İstanbul'da kalış hakkı olmayan Suriye uyruklu yabancılara Geçici Koruma Yönetmeliğinin ilgili hükümleri gereğince yol izin belgesi düzenlenerek, ikamet için şehirlere yönlendirilecek.



İçişleri Bakanlığı, İstanbul, Güncel

Kaynak: DHA

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