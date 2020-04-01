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İstanbul'da jandarmadan sahte dezenfektan operasyonu

İSTANBUL İl Jandarma Komutanlığı, kaçak etil alkol ile sahte dezenfektan üreten ve koronavirüs salgınını fırsata çevirerek haksız kazanç sağlamayı amaçlayan şüphelilere yönelik Esenyurt ve Başakşehir'de eş zamanlı operasyon düzenledi.

01.04.2020 12:01 | Son Güncelleme: 01.04.2020 12:02
İstanbul'da jandarmadan sahte dezenfektan operasyonu
İSTANBUL  İl Jandarma Komutanlığı,  kaçak etil alkol ile sahte dezenfektan üreten ve koronavirüs salgınını fırsata çevirerek haksız kazanç sağlamayı amaçlayan şüphelilere yönelik Esenyurt ve Başakşehir 'de eş zamanlı operasyon düzenledi. Jandarma  kamerasına yansıyan operasyonda yaklaşık 8 ton sahte dezenfektan ele geçirildi.

Esenyurt ve Başakşehir'de üç ayrı adreste kaçak içki üretiminde de kullanılan etil alkol kullanarak sahte dezenfektan üretimi yapıldığı ve bunların fahiş fiyatlarla piyasaya sürüleceği bilgisini alan İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Ekiplerce belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda  piyasaya sürülmek üzere 100 Ml. olarak şişelenmiş 25 bin 750 adet sahte el dezenfektanı, yine 5 LT. olarak  ambalajlanmış 3475  litre sahte el dezenfektanı, dezenfektan yapımında kullanılacak 1850 litre etil alkol, 100 litre gliserin yağı, 60 litre izopropil alkol, 40 litre koku esansı ve konsantresi ile ambalajlanan ürünlerde kullanılmak üzere 1200 adet sahte etiket ele geçirirken, adreslerde bulunan 3 şüpheli de gözaltına aldı.

Sahte dezenfektanlarla yaklaşık 1 milyon lira haksız kazanç sağlamayı planladıkları  öğrenilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ele geçirilen etil alkolün ise İçişleri Bakanlığının genelgesi üzerine kamu hizmetlerinde kullanılmak üzere İl Sağlık Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.


- İstanbul
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Kaynak: DHA

Etiketler: Başakşehir, İstanbul, Güncel
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