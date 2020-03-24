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İSTANBUL'DA KAÇAK DEZENFEKTAN İMALATHANESİNE BASKIN

Taylan Ergün İSTANBUL DHAArnavutköy'de bir imalathaneye düzenlenen operasyonda izinsiz üretimi gerçekleştirilen el dezenfektan ürünleri ele geçirildi.

24.03.2020 18:05 | Son Güncelleme: 24.03.2020 18:10

Taylan Ergün İSTANBUL DHA

Arnavutköy 'de bir imalathaneye düzenlenen operasyonda izinsiz üretimi gerçekleştirilen el dezenfektan ürünleri ele geçirildi. 2 bin 300 litre alkol bazlı hijyenik el temizleyici ürüne el konulurken, 1 kişi de gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü Fikri Mülkiyet Suçları Büro Amirliği ekipleri, Arnavutköy İmrahor Mahallesi Abdullah Gül Caddesi'nde bulunan bir iş yerinde kaçak olarak el dezenfektan ürünleri imal edildiği bilgisine ulaştı. Arnavutköy İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleriyle birlikte harekete geçen Güvenlik Şube ekipleri, üretimin yapıldığı binaya baskın düzenledi. İş yerinde yapılan incelemelerde üretim ve satış izni olmayan 5 litrelik bidonlara doldurulmuş toplam 460 adet el dezenfektanı tespit edildi. 2 bin 300 litre el dezenfektanına el koyan ekipler, ele geçirilen el dezenfektanlarını yediemin otoparkına götürdü. Deterjan, cam suyu, çamaşır suyu, endüstriyel temizleyici üretimlerinin de yapıldığı iş yerinde yapılan incelemelerde halk sağlığını tehlikeye sokmaktan 1 kişi gözaltına alındı. İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri, detaylı analiz ve inceleme için el konulan ürünlerden numuneler aldı.

Polis ekipleri ve İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerinin iş yerindeki incelemesi sürüyor.

İSTANBUL’DA KAÇAK DEZENFEKTAN İMALATHANESİNE BASKIN

Kaynak: DHA

Etiketler : Arnavutköy, DHA, Güncel

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İSTANBUL'DA KAÇAK DEZENFEKTAN İMALATHANESİNE BASKIN

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