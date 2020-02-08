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İstanbul'da kaçak ilaç operasyonu

İstanbul'da düzenlenen kaçak ilaç operasyonunda, çoğu kaçak 212 bin 568 kutu ilaca el konuldu.

08.02.2020 12:26 | Son Güncelleme: 08.02.2020 12:26İstanbul'da kaçak ilaç operasyonu
'da düzenlenen kaçak ilaç operasyonunda, çoğu kaçak 212 bin 568 kutu ilaca el konuldu.
Alınan bilgiye göre, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir şebekenin, Sağlık Bakanlığının ülkedeki Suriyeli sığınmacılara tedavi maksatlı ücretsiz verdiği ilaçları kişilerin bilgisi dışında veya bilgisi dahilinde toplayarak İran, Irak ve Suriye'ye götürmeye hazırlandığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Söz konusu soruşturma kapsamında belirli süre fiziki takip ve teknik dinleme yapan polis ekipleri, 4 Şubat'ta Bağcılar'da bir iş yerine düzenlediği operasyonda, M.E'yi gözaltına aldı.
Adreste yapılan aramada, Arapça ve Farsça yazılı kutulara konulmuş şekilde çoğu kaçak 212 bin 568 kutu ilaç ele geçirildi.
Ayrıca şebekenin, sağlıksız ortamda "sildenafil" etken maddesi bulunan sahte cinsel performans arttırıcı ilaçlar da ürettiği belirlendi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul, Güncel

Kaynak: AA

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