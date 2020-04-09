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- İstanbul'da kaçak işletilen kahvehanelere polis baskını

- İstanbul'da kaçak işletilen kahvehanelere polis baskını -2 iş yeri mühürlendi, 25 kişiye toplam 79 bin 500 lira ceza kesildi Bağcılar'da, kaçak işletilen 2 kahvehaneye polis ekiplerince düzenlenen baskında 25 kişi yakalandı.

09.04.2020 21:26 | Son Güncelleme: 09.04.2020 21:27
- İstanbul 'da kaçak işletilen kahvehanelere polis baskını
-2 iş yeri mühürlendi, 25 kişiye toplam 79 bin 500 lira ceza kesildi
İSTANBUL - Bağcılar 'da, kaçak işletilen 2 kahvehaneye polis ekiplerince düzenlenen baskında 25 kişi yakalandı. Yakalan kişilere toplam 79 bin 500 lira ceza uygulandı.
Edinilen bilgilere göre, Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yeni tip korana virüs tedbirleri kapsamında sürdürülen denetimlerde, dün Yeni Mahalle'deki 1567. Sokak ile Yenigün Mahallesi 623. Sokak üzerinde "kıraathane" olarak faaliyet gösteren iki işyerinin açık ve içerisindeki oyun oynandığı tespit edildi. Her iki adrese peş peşe baskın yapan polis ekipleri, içeride oyun oynayan 25 kişiyi yakaladı. Ruhsatı olmayan ve kaçak işletilen kahvehanede arama yapan polis ekipleri, çok sayıda oyun kağıdı ele geçirdi. Yakalanan kişiler hakkında Anayasa'nın 1593 Sayılı "Hıfzıssıhha Kanununun 282. Maddesine Muhalefet" suçundan işlem yapılarak her bir kişiye 3 bin 180 TL olmak üzere toplam 79 bin 500 TL tutarında idari para cezası uygulandı. Her iki iş yeri, İlçe Zabıta ekiplerince mühürlenerek faaliyetlerine son verildi. - İstanbul’da kaçak işletilen kahvehanelere polis baskını

Kaynak: İHA

Etiketler: İstanbul, Bağcılar, Polis, 3. Sayfa
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