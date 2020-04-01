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İstanbul'da kaçak işletilen kahvehaneye polis baskını

Avcılar'da, kahvehaneye çevrilen binada oyun oynadığı belirlenen 5 kişi, polis ekipleri tarafından düzenlenen baskınla yakalandı.

01.04.2020 13:59 | Son Güncelleme: 01.04.2020 13:59
İstanbul'da kaçak işletilen kahvehaneye polis baskını
Avcılar 'da, kahvehaneye çevrilen binada oyun oynadığı belirlenen 5 kişi, polis ekipleri tarafından düzenlenen baskınla yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince korana virüs tedbirleri kapsamında sürdürülen denetimlerde, Denizköşkler Mahallesinde "kıraathane" olarak faaliyet gösteren bir iş yerinin açık olduğu tespit edildi. Binaya baskın yapan polis ekipleri, içeride oyun oynayan 5 kişiyi yakaladı. Ruhsatı olmayan ve kaçak işletilen kahvehanede arama yapan polis ekipleri, çok sayıda oyun kağıdı ele geçirdi. Yakalanan kişilere "Kabahatler Kanunu" kapsamında kişi başına 392 TL tutarında idari para cezası uygulandı.

Ayrıca ruhsat belgesi olmadığı belirlenen iş yeri, İlçe Zabıta ekiplerince mühürlenerek faaliyetlerine son verildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Avcılar, Polis, 3. Sayfa
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