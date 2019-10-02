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İstanbul'da "kaçak papağan" operasyonu

İstanbul'da düzenlenen operasyonda, yurda kaçak yollarla sokulan değişik cinslerde 45 papağan ele geçirildi.

02.10.2019 18:54İstanbul'da
İstanbul'da düzenlenen operasyonda, yurda kaçak yollarla sokulan değişik cinslerde 45 papağan ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bulgaristan'dan kaçak yollarla çok sayıda papağan getirildiğini tespit etti.
Kuşların İstanbul'da dağıtımının yapılacağı yönünde bilgiler elde eden ekipler, Bulgaristan plakalı bir aracı Mahmutbey Gişeleri'nde durdurdu.
Araçta yapılan aramada, değişik cinslerde 45 papağan bulundu. Ekipler, araçlarına el koyduğu iki şüpheliyi gözaltına aldı.

Bulgaristan, İstanbul, Güncel

Kaynak: AA

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