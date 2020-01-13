Haberler » Güncel » İstanbul'da kaçak puro operasyonu - Haber

İstanbul'da kaçak puro operasyonu

İstanbul'da 234 bin adet kaçak puronun ele geçirildiği operasyonda, 5 kişi gözaltına alındı.

13.01.2020 11:20 | Son Güncelleme: 13.01.2020 11:20İstanbul'da kaçak puro operasyonu
'da 234 bin adet kaçak puronun ele geçirildiği operasyonda, 5 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir şebekenin yurt dışından getirdiği kaçak puroları 'deki bir alışveriş merkezinin tütün ürünleri satış mağazasında piyasaya sürerek haksız kazanç elde ettiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Söz konusu soruşturma kapsamında 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 5 kişiyi gözaltına aldı.
Adreslerde yapılan aramada, 234 bin kaçak puro, 11 bin 500 puro etiketi, 3 bin puro stikeri ele geçirildi.
Haklarında adli işlem yapılan ve para cezası uygulanan şüpheliler, savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul, Şişli, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:32  Tokat'ta kadınlar, çeyiz için zırh yapımını öğreniyor - Haber
12:32  Babası, eşi ve iki çocuğunu öldüren sanığa 4 kez ağırlaştırılmış müebbet talebi - Haber
12:31  KAYIP BALIKÇILAR İÇİN 30 BALIKÇI TEKNESİ ARAMALARA KATILDI - Haber
12:31  Turhan: "Kanaldan çıkarılacak kazıyı Durusu Gölü ve Karadeniz arasındaki falezlerde dolgu olarak... - Haber
12:27  Miniklerden, "Her Sınıfın Bir Yetim Kardeşi Var" projesi - Haber
11:40  Binlerce tavuk ölüsü araziye bırakıldı! Vatandaşlar şaşkına döndü - Haber
11:23  7 bin lira için cinayet işleyip ardından intihar eden adamın iki kişiyi daha öldürdüğü ortaya çıktı - Haber
10:25  Korku evinde yapılan evlilik teklifi, ilginç görüntülere sahne oldu - Haber
09:31  Bakan Soylu, Demirtaş'ın yazdığı tiyatro oyununa gidenlere sert tepki gösterdi - Haber
09:23  Sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel gözaltına alındı - Haber
13.01.2020 12:32:45