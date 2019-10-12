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İstanbul'da kaçak sigara ve puro operasyonu

İstanbul DHAİstanbul'da düzenlenen operasyonlarda 9 bin paket kaçak sigara, 24 bin 600 adet puro ve 250 kilo kaçak tütün ele geçirildi.

12.10.2019 12:55İstanbul'da kaçak sigara ve puro operasyonu

İstanbul DHA

İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda 9 bin paket kaçak sigara, 24 bin 600 adet puro ve 250 kilo kaçak tütün ele geçirildi. Operasyonda

27 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Kaçakçılık Suçları Şube Müdürlüğü ekipleri  Üsküdar, Beyoğlu, Beşiktaş, Fatih ve Esenyurt'ta belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 9 bin paket kaçak sigara, 24 bin 600 puro, 250 kilo kaçak tütün, 100 elektronik sigara ve çok sayıda kaçak tütün ürünü ele geçirildi. Operasyonlarda 2'si Bulgaristanlı toplam 27 kişi gözaltına alındı.

'5607 sayılı kanuna muhalefet' suçundan adli işlem yapılan şüpheliler savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Operasyon görüntüleri

-Ele geçirilenler



İstanbul, Güncel

Kaynak: DHA

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