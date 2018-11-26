İstanbul'da Kaçak Sigara ve Tütün Operasyonu

26 Kasım 2018 Pazartesi 10:49



26 Kasım 2018 Pazartesi 10:49

İstanbul polisince düzenlenen operasyonda 15 bin 693 paket kaçak sigara ve 1 tona yakın tütün ele geçirdi.İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesi sigara, tütün ve alkollü içki kaçakçılığının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında İstanbul'un 8 ilçesinde operasyon düzenledi. 5-15 Kasım tarihleri arasında Küçükçekmece, Avcılar, Fatih, Bağcılar, Başakşehir, Beşiktaş, Esenler ve Silivri'de düzenlenen operasyonlarda 20 kaçakçı yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon düzenlenen adreslerde yapılan aramalarda piyasa değeri 532 bin 515 lirayı bulan 15 bin 693 paket kaçak sigara, bin 244 adet sahte alkollü içki, 11 bin 170 adet içi tütün doldurulmuş makaron sigara, 13 bin 920 adet kaçak puro, 936 kilo tütün ele geçirildi.Kaçak sigara, tütün ve alkollü içki ticareti yaptıkları ileri sürülerek gözaltına alınan 20 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 2'si, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanırken, 3'ü hakkında 'adli kontrol' hükümleri uygulandı. 15 kaçakçı hakkında ise adli işlem yapıldığı bildirildi.Öte yandan kaçakçıların ev ve iş yerlerine yönelik baskın anları polis kameralarınca da kaydedilirken, operasyon kapsamında 439 bin 320 TL kamu zararına engel olunduğu kaydedildi. - İSTANBUL