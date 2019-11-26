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İstanbul'da kaçak tütün operasyonu: 1 gözaltı

İstanbul'da kaçak tütün operasyonu: 1 gözaltı Duvar arasına saklanmış 2 bin 200 paket kaçak sigara ele geçirildiİSTANBUL - Ümraniye'de bir depoya düzenlenen operasyonda, gizli bölmeler ve duvar aralarına saklanmış 20 bin dal ve 2 bin 200 paket kaçak sigara ele geçirildi.

26.11.2019 12:00 | Son Güncelleme: 26.11.2019 12:02
'da kaçak tütün operasyonu: 1 gözaltı
Duvar arasına saklanmış 2 bin 200 paket kaçak sigara ele geçirildi
İSTANBUL - Ümraniye'de bir depoya düzenlenen operasyonda, gizli bölmeler ve duvar aralarına saklanmış 20 bin dal ve 2 bin 200 paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla bağlantılı 1 şüpheli gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre, İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tütün ve tütün mamullerinin kaçakçılığına yönelik yeni bir çalışma başlattı. Bu kapsamda Ümraniye'de bir adresi yakın takibe alan kaçakçılık polisi, Alemdağ Caddesi üzerindeki bir iş hanında bulunan söz konusu depoya 1 Ekim'de baskın düzenledi.
Baskın yapılan adresi didik didik arayan polis, dükkan içindeki mutfak tezgahı görünümlü gizli bölmelerde ve dolap arkasına yapılan zulalarda kaçak sigaraları tespit etti. Mutfak tezgahı görünümlü fayanslı mahzeni ve dolap raflarını vakumlu pompalar ile açan polis, zulalarda binlerce doldurulmuş makaron sigara, 2 bin 200 paket kaçak sigara, 150 kaçak puro, 20 bin dal doldurulmuş makaron, 50 elektronik sigara likidi, 10 bin yaprak kaçak sigara kağıdı ve 100 sahte bandrol ele geçirildi. Olayla bağlantılı H.A. adlı 1 şüpheli gözaltına alındı.
Kartonlarda ele geçirilen sigaraların yurda kaçak yollarla sokulduğu belirlenirken, operasyonda gözaltına alınan H.A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
İstanbul'da kaçak tütün operasyonu: 1 gözaltı

İstanbul, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


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