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İstanbul'da kaçak üretilen 11 bin maske ele geçirildi

Arnavutköy'de bir iş yerine düzenlenen baskında ele geçirilen 11 bin maske, İl Sağlık Müdürlüğüne teslim edildi.

07.04.2020 08:58 | Son Güncelleme: 07.04.2020 08:58
İstanbul'da kaçak üretilen 11 bin maske ele geçirildi
Arnavutköy 'de bir iş yerine düzenlenen baskında ele geçirilen 11 bin maske, İl Sağlık Müdürlüğüne teslim edildi.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Arnavutköy'de bir iş yerinde izinsiz olarak üretilen maskelerin piyasaya sürüleceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Teknik ve fiziki takibinin ardından söz konusu iş yerine düzenlenen baskında, 11 bin filtreli maske ele geçirildi. İş yeri sahibi K.K. hakkında da adli ve idari işlem yapıldı.
Ele geçirilen maskeler, İl Sağlık Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA

Etiketler: İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, Arnavutköy, Güncel
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