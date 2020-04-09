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İstanbul'da kaçak üretilen 13 bin 750 tıbbi maskeye el konuldu

İstanbul'da kaçak üretilen 13 bin 750 tıbbi maskeye el konuldu.

09.04.2020 16:58 | Son Güncelleme: 09.04.2020 16:58
İstanbul'da kaçak üretilen 13 bin 750 tıbbi maskeye el konuldu
İstanbul 'da kaçak üretilen 13 bin 750 tıbbi maskeye el konuldu.
Ümraniye ve Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüklerine bağlı ekipler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası maske, eldiven ve dezenfektan gibi ürünlere duyulan ihtiyacı, kaçak üretim yaparak fırsata çevirmek isteyenlerle mücadelesini sürdürüyor.
Polis ekipleri, Ümraniye ve Başakşehir'de 2 tekstil atölyesinde hijyenik olmayan ortamda, kalite standartlarının altında tıbbi maske üretilerek piyasaya sürülmeye çalışıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Söz konusu iş yerlerine operasyon düzenleyen ekipler, kutular içerisindeki ve dikiş masalarındaki 13 bin 750 maske ve maske yapımında kullanılan çok sayıda tekstil ürünü ile dikiş makinesine el koydu.
İş yeri sahiplerine, kaçak ve sağlıksız üretim yapmaktan idari para cezası uygulanırken, atölyeler zabıta ekiplerince mühürlendi.

Kaynak: AA

Etiketler: Başakşehir, Ümraniye, İstanbul, Güncel
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