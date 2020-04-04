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İstanbul'da kaçak üretilen 15 bin tıbbi maskeye el konuldu

İstanbul'da kaçak üretilen 15 bin tıbbi maskeye el konulurken, atölye mühürlendi.

04.04.2020 13:28 | Son Güncelleme: 04.04.2020 14:22
İstanbul'da kaçak üretilen 15 bin tıbbi maskeye el konuldu
İstanbul 'da kaçak üretilen 15 bin tıbbi maskeye el konulurken, atölye mühürlendi.
Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası maske, eldiven ve dezenfektan gibi ürünlere duyulan ihtiyacı, kaçak üretim yaparak fırsata çevirmek isteyenlerle mücadelesini sürdürüyor.
Polis ekipleri, Battalgazi Mahallesi'ndeki bir tekstil atölyesinde hijyenik olmayan ortamda yüklü miktarda tıbbi maske üretilerek piyasaya sürülmeye çalışıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Söz konusu iş yerine operasyon düzenleyen ekipler, 15 bin maske, maske yapımında kullanılan çok sayıda tekstil ürünü ve dikiş makinesine el koydu.
İş yeri sahibine idari para cezası uygulanırken, atölye zabıta ekiplerince mühürlendi.

Kaynak: AA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Sultanbeyli, İstanbul, Güncel
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