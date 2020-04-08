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İstanbul'da kaçak üretilen 73 bin 100 tıbbi maskeye el konuldu

İstanbul'da kaçak üretilen 73 bin 100 tıbbi maskeye el konuldu.

08.04.2020 13:54 | Son Güncelleme: 08.04.2020 14:25
İstanbul'da kaçak üretilen 73 bin 100 tıbbi maskeye el konuldu
İstanbul 'da kaçak üretilen 73 bin 100 tıbbi maskeye el konuldu.
Eyüpsultan ve Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüklerine bağlı ekipler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası maske, eldiven ve dezenfektan gibi ürünlere duyulan ihtiyacı, kaçak üretim yaparak fırsata çevirmek isteyenlerle mücadelesini sürdürüyor.
Polis ekipleri, Eyüpsultan ve Küçükçekmece'de 2 tekstil atölyesinde hijyenik olmayan ortamda, kalite standartlarının altında tıbbi maske üretilerek piyasaya sürülmeye çalışıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Söz konusu iş yerlerine operasyon düzenleyen ekipler, kutular içerisindeki ve dikiş masalarındaki 73 bin 100 maske ve maske yapımında kullanılan çok sayıda tekstil ürünü ile dikiş makinelerine el koydu.
İş yeri sahiplerine, kaçak ve sağlıksız üretim yapmaktan idari para cezası uygulanırken, atölyeler zabıta ekiplerince mühürlendi.

Kaynak: AA

Etiketler: Küçükçekmece, İstanbul, Güncel
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