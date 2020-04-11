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İstanbul'da kaçak üretilen maskelere el konuldu

İstanbul'da kaçak üretilen 29 bin 500 tıbbi maskeye el konuldu.

11.04.2020 13:34 | Son Güncelleme: 11.04.2020 14:08
İstanbul'da kaçak üretilen maskelere el konuldu
İstanbul 'da kaçak üretilen 29 bin 500 tıbbi maskeye el konuldu.
Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası maske, eldiven ve dezenfektan gibi ürünlere duyulan ihtiyacı, kaçak üretim yaparak fırsata çevirmek isteyenlerle mücadelesini sürdürüyor.
Polis ekipleri, Soğanlı Mahallesi'nde bir tekstil atölyesinde hijyenik olmayan ortamda, kalite standartlarının altında tıbbi maske üretilerek piyasaya sürülmeye çalışıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Söz konusu iş yerine operasyon düzenleyen ekipler, kutular içerisindeki ve dikiş masalarındaki 29 bin 500 maske ve maske yapımında kullanılan çok sayıda tekstil ürünü ile dikiş makinesine el koydu.
İş yeri sahibine, kaçak ve sağlıksız üretim yapmaktan idari para cezası uygulanırken, atölye zabıta ekiplerince mühürlendi.

Kaynak: AA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Bahçelievler, İstanbul, Güncel
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