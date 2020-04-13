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İstanbul'da kaçak üretilen maskelere el konuldu

Zeytinburnu'nda kaçak üretilen 3 bin 900 cerrahi maskeye el konuldu.

13.04.2020 14:30 | Son Güncelleme: 13.04.2020 14:30
İstanbul'da kaçak üretilen maskelere el konuldu
Zeytinburnu 'nda kaçak üretilen 3 bin 900 cerrahi maskeye el konuldu.
Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası maske, eldiven ve dezenfektan gibi ürünlere duyulan ihtiyacı, kaçak üretim yaparak fırsata çevirmek isteyenlerle mücadelesini sürdürüyor.
Polis ekipleri, Çırpıcı Mahallesi'nde bir tekstil atölyesinde hijyensiz ortamda kalite standartlarının altında cerrahi maske üretilerek piyasaya sürülmeye çalışıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Söz konusu iş yerine operasyon düzenleyen ekipler, kutular içerisindeki ve dikiş masalarındaki 3 bin 900 cerrahi maske ile maske yapımında kullanılan çok sayıda tekstil ürünü ve dikiş makinelerine el koydu.
İş yeri sahibi ve 6 çalışana, kaçak ve sağlıksız üretim yapmaktan idari para cezası uygulanırken, atölye ise zabıta ekiplerince mühürlendi.

Kaynak: AA

Etiketler: Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü, Zeytinburnu, Güncel
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