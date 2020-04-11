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İstanbul'da kaçak üretilen sağlık tulumlarına el konuldu

İstanbul'da kaçak üretilen 2 bin 100 sağlık tulumuna el konuldu.

11.04.2020 14:32 | Son Güncelleme: 11.04.2020 14:32
İstanbul'da kaçak üretilen sağlık tulumlarına el konuldu
İstanbul 'da kaçak üretilen 2 bin 100 sağlık tulumuna el konuldu.
Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası sağlık tulumu, maske, eldiven ve dezenfektan gibi ürünlere duyulan ihtiyacı, kaçak üretim yaparak fırsata çevirmek isteyenlerle mücadelesini sürdürüyor.
Polis ekipleri, Hasanpaşa ve Necip Fazıl mahallelerindeki 2 tekstil atölyesinde hijyenik olmayan ortamda, kalite standartlarının altında sağlık tulumu üretilerek piyasaya sürülmeye çalışıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Söz konusu iş yerlerine operasyon düzenleyen ekipler, kutular içerisindeki ve dikiş masalarındaki 2 bin 100 sağlık tulumu ve tulum yapımında kullanılan çok sayıda tekstil ürünü ile dikiş makinesine el koydu.
İş yeri sahiplerine, kaçak ve sağlıksız üretim yapmaktan idari para cezası uygulanırken, atölyeler zabıta ekiplerince mühürlendi.

Kaynak: AA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Sultanbeyli, İstanbul, Güncel
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