İstanbul'da kaçak yapı tespit çalışması başlatıldı

İmara aykırı ve kaçak yapılara karşı Türkiye genelinde büyük bir hareket başlatılıyor. Daha önce Bodrum'un koylarında başlayan imara aykırı ve kaçak yapılarla mücadele, İstanbul'da da hız kazandı. Edinilen bilgiye göre, İstanbul'da kaçak yapılaşma ile her ilçede mücadele edilecek. Başta Boğaz hattı olmak üzere kaçak yapıların tespit süreci başlatılırken, valilik ve ilçe belediyeleri de bu süreçte ayrı ayrı tespit listelerini hazırlıyor.

20 BİN KAÇAK VAR

Ülke genelinde tespit edilen 20 binin üzerinde kaçak yapı olduğu vurgulanırken, bu yapıların 3 bin 260'ının bulunduğu Muğla'da geçen ay Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hummalı bir çalışma yapılmıştı. Muğla'nın Bodrum ilçesinde kıyı ve koylarda yapılan kaçak yapı denetimi ardından imara aykırı 8 projenin inşaatları durdurulmuştu. Muğla geneline yayılan denetimlerde bu sayı 12'ye son olarak ise 21'e ulaşmıştı.

Bodrum'da firmaların imara aykırı ve kaçak yapılarını yıkmaları için ay sonuna kadar süre tanıyan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı edinilen bilgiye göre bu süre içinde adım atılmazsa, re'sen yıkmak için hazırlık yapıyor.

Bakanlık bu projelerden ruhsata, imara, imar planına uymayan yapıların düzeltilmesini istemiş, imara aykırılıkları gidermeleri için 1 ay süre tanımıştı. 12 projede tespit edilen aykırılıklara ilişkin mühürleme işleminde ayrıca bu projelerdeki 20 kıyı yapısı da mühürlenmişti. Kıyı denetimleri Fethiye'de ve Marmaris'te bütün kıyı kesiminde devam ediyor.

EYLEM PLANI'NDA ÖZEL BİR BAŞLIK AÇILDI

12 Eylül'de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından kamuoyuna duyurulan Kentsel Dönüşüm Eylem Planı'nda da tarihi silüete zarar veren ve doğal alanlarda ortaya çıkan yapılaşmaya karşı özel bir başlık açılmıştı.

Planın 8 önemli maddesinden biri olan çalışma ile doğal alanlarda, yaylalarda, koy ve kıyılarda yapılaşmaya müsaade edilmeyeceği vurgulandı. Buna göre bakanlığın, kaçak yapılaşmayla mücadele ettiği, İstanbul Valiliğinin İstanbul Boğazı'nda tespit ettiği yapılara ilişkin çalışmaları yürüttüğü, belediyelerin de ilçe sınırları içerisindeki kaçak yapılara ilişkin çalışmaları sürdürdüğü ifade edilmişti.

ALDIKLARI RUHSATA UYMUYOR

Bodrum'daki kaçak yapıların denetimi ve ortaya çıkan sorunların kamuoyu ile paylaşılması, bu yapıların pek çok hususu aynı anda ihlal ettiğini de gösteriyor. Projelerde imara aykırılıklar hem kıyı, hem kara tarafında bulunuyor. Kot kesitle alakalı ve yapıların bütünlüğüyle ilgili önemli sorunlar var. Mühürlenen yapılar, kıyıda görüntü kirliliğine sebebiyet verirken, hafriyatlarının araziye yakın bir yerde istiflendiğine yönelik tespitler de var. İmar Barışı'ndan faydalanan kimi yapıların ise, yapı kayıt belgesi ile beyan ettikleri hususlara aykırılıkları var.

MUĞLA'DA 12 İLÇE DENETLENDİ

Bodrum haricinde 12 ilçede yürütülen inceleme ve denetimlerde ise 2511 adet yapıda aykırılık tespit edildi. Buna göre, yapıların 447 adedinin yapı kayıt belgesi iptal edilirken, belgelerine yönelik incelemeler ise devam ediyor. Tespitlerin yapldığı ilçeler ise: Marmaris, Fethiye, Seydikemer, Datça, Köyceğiz, Menteşe, Ortaca, Milas, Ula, Dalaman, Yatağan, Kavaklıdere. (Milliyet)