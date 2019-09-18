İstanbul'da kaçak yapıların yıkımına başlandı

İSTANBUL'da birçok ilçede kaçak yapıların yıkımına başladı. İstanbul Valiliği, devlet ormanlarında 2017'den sonra usulsüz yollarla yapılan 315 muhtelif cinste kaçak yapının yıkılacağını duyurdu. Valilik tarafından yapılan açıklamada, "İstanbul Orman Bölge Müdürlüğünce 31.12.2017 tarihinden sonra yapıldığı tespit edilen 315 kaçak yapının, 775 sayılı Gecekondu Kanunu'nun 18. Maddesi gereğince bulunduğu yer belediyesince yıkılması için 14 ilçemizin belediye başkanlığına bildirimde bulunulmuştur. Valiliğimizin koordinasyonunda; Arnavutköy Beykoz , Çatalca, Çekmeköy, Eyüpsultan, Kağıthane, Kartal, Pendik, Sancaktepe, Sarıyer, Silivri, Sultangazi, Şile ve Ümraniye ilçelerimizdeki kaçak yapıların yıkılması amacıyla belediyelerimizce oluşturulan yıkım ekiplerine valiliğimizce görev sorumluluk alanlarına göre Jandarma ve Polis ekipleri görevlendirilerek her türlü güvenlik desteği sağlanmış ve gerekli bütün önlemler alınmıştır" denildi. Valiliğin açıklamasının ardından Beykoz ve Arnavutköy'de kaçak yapılar yıkılmaya başladı. Gergin geçen yıkım havadan da görüntülendi.

BEYKOZ'DA YIKIMDA GERGİNLİK

Beykoz Yeni Mahalle'de ormanlık alana yıkım için gelen ekipler ile bazı ev sahipleri arasında gerginlik yaşandı. Tedbir amaçlı olarak bekletilen polis ve çevik kuvvet ekipleri yıkıma direnen iki kişiyi gözaltına aldı. Gerginliğin ardından ekipler daha önceden boşaltılan evlerde yıkımlara başladı. Çevik kuvvet ekipleri vatandaşları uzaklaştırdıktan sonra yıkılacak olan binaların yıkım çalışmaaları başladı.

Yıkım devam ederken, diğer evlerinde tahliye edilmesine devam ediyor.

ARNAVUTKÖY'DE YIKIM

Usulsüz yapıların olduğu tespit edilen 14 ilçeden biri olan Arnavutköy'de bu sabah yıkım çalışması yapıldı. Sabah saatlerinde Boğazköy'de bulunan ormanlık alana giden ekipler usulsüz olarak yapıldığı tespit edilen iki yapıyı yıktı. Yıkım boyunca her hangi bir olumsuzluğa karşı polis, jandarma ve zabıta ekipleri çevrede önlem aldı. Uzun süredir burada yaşadıklarını ve buranın orman vasfında olmadığını iddia eden vatandaşlar yıkımın haksız olduğunu ve kendilerine de yeterince zaman tanınmadığını söyleyerek duruma tepki gösterdi.

"DEVLET BUNA BİR ÇÖZÜM BULSUN"

Yıllardır burada oturduğunu söyleyen mahalle sakinini,"35 -40 yıldır burada oturanlar var. Seçim arifesinde de yapılan bir yerleşim yeri de değil burası. Orman arazisi şu bitki örtüsünün neresinde var. Burada 30-40 senelik ağaçlar var. Benim evimde yıkılan bir binanın yanında sıra bana da gelebilir. Devlet buna bir çözüm bulması lazım" diye konuştu.

Kendilerine kesin net bir bilgi verilmediğini söyleyen bir başka mahalle sakini Ömer Durmuş, Ben 25 yaşındayım 25 senedir buradayım. Devletin o kadar kurumu var bir tebligat gönder en azından. Yıkılsın yıkılmasına bir şey demiyoruz. Millete 5 -10 gün önceden de biz yıkmaya geleceğiz diye. Evde hastalar var çocuklar var. Bunu önceden bildirmeleri lazım. Yıkılacaksa gelsinler yıksınlar yıkılmayacaksa da bunu bize bildirsinler. Sürekli tedirginlik yaşıyoruz tadilat bile yapamıyoruz. İstanbul'da mı yaşıyoruz başka bir yerde mi belli değil" dedi.

"NEREYE GİDECEĞİM KİME SIĞINACAĞIM"

Ayşe Koldaş isimli bir mahalle sakini de " İstanbul'un neresinde oturuyoruz. Afedersin evimde keçi durmaz. Evimiz yıkık dökük yapamıyoruz yıkılma korkusundan. Sabaha kadar oturdum ağladım nereye gideceğim diye. Ben 75 yaşındayım bu yaştan sonra nereye gideceğim kime sığınacağım. Bize hak tanınsın bir yol gösterilsin. Burası ormanmış neresi orman buranın. 40 senedir buradayım" diyerek duruma tepki gösterdi.





- İstanbul