13.06.2019 21:17
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İstanbul'da kadınlara fuhuş yaptıran çete çökertildi

İstanbul'da kadınlara fuhuş yaptıran çete çökertildi Beylikdüzü ve Esenyurt'ta 10 kadına fuhuş yaptıran 3 şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandıİSTANBUL - Beylikdüzü ve Esenyurt'ta çok sayıda kadını fuhuşa sürükleyen ve yer temin edip suç örgütü kuran çete polis ekipleri tarafından çökertildi.

İstanbul'da kadınlara fuhuş yaptıran çete çökertildi
Beylikdüzü ve Esenyurt'ta 10 kadına fuhuş yaptıran 3 şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı
İSTANBUL - Beylikdüzü ve Esenyurt'ta çok sayıda kadını fuhuşa sürükleyen ve yer temin edip suç örgütü kuran çete polis ekipleri tarafından çökertildi. Şahıslarla birlikte tabanca, çok miktarda uyuşturucu madde ile para, cep telefonları ve sim kartlar ele geçirildi.
İstanbul'da çok sayıda ihbar alan Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak ve Kumar Büro Amirliği ekipleri, 4 şahsın kadınlara zorla fuhuş yaptırdığı bilgisine ulaştı. Olayın ardından çalışma başlatan ahlak polisi, 10 kadının bu şekilde fuhuşa sürüklendiğini belirledi. Bunun üzerine çalışmalarını daha da derinleştiren polis, 4 şüphelinin kadınları fuhuşa aracılık ve yer temin ettiğini tespit etti. Şahısların kimliklerini ve yerlerini belirleyen polis, Beylikdüzü ve Esenyurt'ta dün saat 08.00 sıralarında düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda 3 şüpheliyi gözaltına aldı.
Kadınlar kurtarıldı
Gözaltına alınan şahısların haklarında "suç örgütü kurmak", "suç örgütüne üye olmak", "kişiyi fuhuşa sevk etmek", "fuhuşa aracılık ve yer temin etmek" suçlarından işlem yapıldı. Yapılan işlemlerinin ardından şahıslar adliyeye sevk edildi. Operasyonda çok sayıda mağdur kadın kurtarılırken, adreslerde yapılan aramalarda tabanca, çok sayıda fişek, çok miktarda uyuşturucu madde, 16 bin 450 lira, 5 dolar, 24 adet cep telefonu, 13 adet sim kart, hafıza kartı ve harddisk ele geçirildi.İstanbul'da kadınlara fuhuş yaptıran çete çökertildi
Kaynak: İHA
Esenyurt, Polis, İstanbul, 3. Sayfa

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