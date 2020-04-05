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İstanbul'da "kalaşnikoflu" çatışmanın şüphelilerine adli kontrol

İstanbul'da "kalaşnikoflu" çatışmanın şüphelilerine adli kontrol Beyoğlu'nda kalaşnikoflarla çatışan iki grubun evlerinde cephanelik ele geçirilmişti Beyoğlu'nda iki grup arasında meydana gelen "kalaşnikoflu" çatışma sonrası harekete geçen polis ekiplerinin 11 adrese yaptığı operasyonda...

05.04.2020 10:21 | Son Güncelleme: 05.04.2020 10:25
İstanbul 'da "kalaşnikoflu" çatışmanın şüphelilerine adli kontrol
Beyoğlu 'nda kalaşnikoflarla çatışan iki grubun evlerinde cephanelik ele geçirilmişti
İSTANBUL - Beyoğlu'nda iki grup arasında meydana gelen "kalaşnikoflu" çatışma sonrası harekete geçen polis ekiplerinin 11 adrese yaptığı operasyonda adeta cephanelik ele geçirilmişti. Olayla alakalı gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Beyoğlu Örnektepe Mahallesi Genç Sokak üzerinde geçtiğimiz Perşembe günü saat 00.05 sıralarında meydana gelen olayda, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle silahlı kavga çıkmış, "Kalaşnikof" diye tabir edilen uzun namlulu silahların ateşlendiği kavgada, Berkay T. karnına aldığı isabetle ağır yaralanmıştı. Olayın ardından vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edilmiş ve yapılma çalışmalarda sokak üzerindeki merdivenlerde 1 adet tabanca ve 12 adet mermi dolu şarjör ele geçirmişti. İncelemeleri daha da derinleştiren ekipler, metruk binanın duvarına bezlerle gizlenmiş 1 adet "kalaşnikof" diye tabir edilen uzun namlulu silah ve ona ait dolu bir şarjör bulmuştu.
Operasyonlarda adeta cephanelik ele geçirilmişti
Silahlara el koyan Asayiş Büro Amirliği ekipleri, devamında yaptığı çalışmalarda Piyalepaşa Mahallesi Fatih Sultan Caddesi üzerinde bir binada çatışmaya karışan 4 şüpheliyi gözaltına almış, yapılan aramalarda ise adeta cephanelik ele geçirmişti. Seyyar dipçiği bulunan uzun namlulu silah ve bu silaha ait içi dolu şarjör, 4 adet tabanca ile içleri dolu şarjörler, 127 adet mermi, 3 adet çelik yelek ve boş şarjöre el konulmuştu. Operasyonların ardından çalışmaları daha da derinleştiren Beyoğlu Haliç Polis Merkezi Amirliği ekipleri, Okmeydanı Piyalepaşa Mahallesi'nde çok sayıda adrese düzenlemiş ve aramalarda çok sayıda mermi, pompalı tüfek, av tüfeği, tabanca, bazanın altında gazete kağıdına sarılı döner bıçağı, av tüfeği ve kurusıkı tabanca ele geçirmişti.
Suç makinesi şüphelilere adli kontrol
Öte yandan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan ve emniyette "kasten yaralama", "taksirle yaralama", "mala zarar verme", "açıktan hırsızlık" ve "kaçakçılık" gibi benzer suçlardan çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenilen Okan B, Ali O, Murat G. ve Mehmet Samet B, emniyette işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede çıkartıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İstanbul’da ’kalaşnikoflu’ çatışmanın şüphelilerine adli kontrol

Kaynak: İHA

Etiketler: İstanbul, Beyoğlu, Polis, 3. Sayfa

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İstanbul'da "kalaşnikoflu" çatışmanın şüphelilerine adli kontrol
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Haberler ›› 3. Sayfa ››İstanbul'da 'kalaşnikoflu' çatışmanın şüphelilerine adli kontrol - Haberler
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