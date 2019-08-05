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İstanbul'da kamyonet hırsızlarına nefes kesen operasyon

İstanbul'un 4 ilçesinde 8 adet kamyon çalan 2'i kadın 3 hırsız, polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

05.08.2019 14:07 İstanbul'da kamyonet hırsızlarına nefes kesen operasyon
İstanbul'un 4 ilçesinde 8 adet kamyon çalan 2'i kadın 3 hırsız, polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Hırsızlık anı ve şüphelilerden birinin yakalanma anı güvenlik kamerasına yansıdı. Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kağıthane, Gaziosmanpaşa, Sultangazi ve Eyüpsultan'nda geçtiğimiz Haziran ve Ağustos ayları arasında 8 adet kamyonun çalınması üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmada güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis, şahısların kamyonetleri çaldıktan sonra sahte plaka taktıklarını tespit etti. Görüntülere yakalanan 3 şahsın kimliğinin belirlenmesi üzerine polis operasyon başlattı.

Nefes kesen operasyon kamerada

Yapılan operasyonda Gökhan G.(22), Yaprak S.(19) ve Kübra B.(20) kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden birinin gözaltına alınması ve hırsızlık anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. Öte yandan hırsızların bir kargo firmasından da hırsızlık yaptıkları tespit edildi. Şubeye götürülerek ifadeleri alınan ve sorgulanan şüpheliler sevk edildikleri adliyede çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

İstanbul, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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