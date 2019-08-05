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İstanbul'da kamyonet hırsızlığı

İstanbul'da kamyonet çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2'si kadın 3 şüpheli tutuklandı.

05.08.2019 13:44 İstanbul'da kamyonet hırsızlığı
İstanbul'da kamyonet çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2'si kadın 3 şüpheli tutuklandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Kağıthane, Eyüpsultan, Sultangazi ve Gaziosmanpaşa'da 8 kamyonetin çalınmasına yönelik çalışma başlattı.
Hırsızlık olaylarının meydana geldiği çevrelerdeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, 3 şüphelinin kimliğini tespit etti.
Polis bölgede yürüttüğü fiziki çalışma sırasında şüphelilerin kullandığı aracı durdurdu. Araçtaki şüphelilerden Gökhan G. (22) kaçmaya çalıştığı markette, diğer şüpheliler Yaprak S. (19) ve Kübra B. (20) ise araçta gözaltına alındı. Şüphelilerin kullandığı aracın ve plakaların çalıntı olduğu belirlendi.
Gözaltına alınan 3 şüphelinin 8 kamyonet hırsızlığı ile iş yerinden hırsızlık suçlarının failleri oldukları tespit edildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.
Güvenlik kamera görüntülerinde şüphelilerin park halindeki bir kamyonetin yanına kapalı kasa bir araçla geldikleri, şüphelilerden birinin kamyonetin kapısını açtıktan sonra iki kadın şüphelinin de kamyonete bindikleri, geldikleri aracı yolun ortasında bırakarak olay yerinden kaçtıkları anlar görülüyor.

İstanbul, Güncel

Kaynak: AA

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