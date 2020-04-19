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İstanbul'da kan bağışçıları "hayat kurtarmak" için dışarı çıktı

Türk Kızılay ve KIYAMDER tarafından İstanbul'un 3 noktasında "Dışarıya hayat kurtarmak için çıktık" sloganıyla kan bağışı kampanyası düzenlendi.

19.04.2020 14:28 | Son Güncelleme: 19.04.2020 15:01
İstanbul'da kan bağışçıları
Türk Kızılay ve KIYAMDER tarafından İstanbul 'un 3 noktasında "Dışarıya hayat kurtarmak için çıktık" sloganıyla kan bağışı kampanyası düzenlendi.
Şirinevler ve Gaziosmanpaşa meydanları ile Levent Bosna Hersek Parkı'nda, Kızılay tarafından kurulan stantlara gelen dernek üyeleri ve kan bağışçıları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamındaki sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kendilerine gelen kan bağışı mesajlarını polis ekiplerine göstererek içeri girdi.
Yapılan kontrollerin ardından kan bağışına uygun vatandaşlar ve dernek üyeleri, kan bağışında bulundu.
KIYAMDER Başkanı Emir Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kızılay ile 3 noktada kan bağışı organizasyonu yaptıklarını söyledi.
Koronavirüsten dolayı Kızılay'ın kan stoklarının azaldığını hatırlatan Demir, "Önümüzdeki ramazan ayını da öngörerek bu organizasyonu gerçekleştirdik. Ciddi bir katılım var gerçekten. 'Evde hayat var' dedik ama hayat kurtarmak için dışarı çıkmamız gerekiyorsa yine çıkarız." dedi.
Organizasyonun saat 23.00'e kadar süreceği belirtildi.

Kaynak: AA

Etiketler: İstanbul, Kızılay, Güncel
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