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İstanbul'da kapalı otoparkta araç yangını

İstanbul Maltepe'de, 4 katlı binanın kapalı otoparkında bulunan bir araçta çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

09.11.2019 04:12 | Son Güncelleme: 09.11.2019 04:12İstanbul'da kapalı otoparkta araç yangını
'de, 4 katlı binanın kapalı otoparkında bulunan bir araçta çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.
Altıntepe Mahallesi Çiçek Sokak'taki binanın otoparkındaki bir otomobilde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangından ötürü oluşan yoğun duman bütün binayı sararken, itfaiye ekipleri, kendi imkanlarıyla apartmandan çıkamayan bazı vatandaşları merdiven yardımıyla tahliye etti.
görevlilerince kısa sürede söndürülen yangında, dumandan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

İstanbul, Maltepe, İtfaiye, Güncel

Kaynak: AA

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