Haberler » Güncel » İstanbul'da kapkaç şüphelisi tutuklandı - Haber

İstanbul'da kapkaç şüphelisi tutuklandı

Beyoğlu'nda Suriyeli kadının çantasını kapkaç yöntemiyle çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

14.11.2019 14:04 | Son Güncelleme: 14.11.2019 14:04İstanbul'da kapkaç şüphelisi tutuklandı
'nda Suriyeli kadının çantasını kapkaç yöntemiyle çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Bostan Mahallesi'nde Suriyeli Aya M'nin, içerisinde 300 dolar, 100 avro, 200 lira ve ikamet belgesi bulunan çantasının kapkaç yöntemiyle çalınmasına ilişkin soruşturma başlattı.
Teknik ve fiziki çalışma yürüten, bölgedeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelinin 19 yaşındaki Emir T. olduğunu belirledi.
Kapkaç, yağma, iş yerinden hırsızlık ve bıçakla yaralama olaylarından suç kaydı olduğu öğrenilen Emir T. düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü, Beyoğlu, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:09 Konya 77 ailenin ev sahibi olma sevinci
17:09 Abd, kamışlı'nın kırsal kesiminde yeni üs inşa ediyor
17:08 DHA YURT BÜLTENİ - 17
17:08 Polis olduğunu bilmeden ateş etmiş
17:08 Kavgada amcasının oğlunu öldürdü
16:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan FETÖ elebaşı Gülen'in iadesine ilişkin açıklama: Yılmadan usanmadan takip edeceğiz
16:12 Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump'a iade ettiği mektup üzerinden Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi
16:06 Son dakika: İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Trump'a izlettiği Mazlum Kobani videosu
15:11 Son dakika: İmamoğlu'nun "Gerek yok" diyerek iptal ettiği arıtma tesisini Bakanlık yapacak
14:19 Son dakika: İçişleri Bakanlığı: 1 İngiliz, 7 Alman sınır dışı ediliyor
16:01 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: S-400'ü tamamen kaldırma teklifini doğru bulmuyoruz
16:06 Son dakika: İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Trump'a izlettiği Mazlum Kobani videosu
16:54 2020 resmi tatiller takvimi belli oldu! 2020 resmi ve dini tatiller
16:51 İmanın şartları nedir? İslamın ve imanın şartları, iman şartları nelerdir? İmanın şartları kaçtır?
14.11.2019 17:09:40