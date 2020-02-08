Haberler » Güncel » İstanbul'da kar etkisini artırdı - Haber

İstanbul'da kar etkisini artırdı

İstanbul'da yoğun kar etkili olmaya başladı.

08.02.2020 01:18 | Son Güncelleme: 08.02.2020 01:34İstanbul'da kar etkisini artırdı
'da yoğun kar etkili olmaya başladı.
Akşam saatlerinde yüksek kesimlerde başlayan yağış, gece saatlerinden itibaren kent genelinde etkisini artırdı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) bağlı kar küreme araçları ise D-100 kara yolu, TEM Otoyolu ve ana arterlerde yolların kapanmaması için tedbir amaçlı hazır bekletiliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan verilere göre, dün akşam saatlerinde başlayan yağış bazı bölgelerde bugün öğle saatlerine kadar etkili olacak.

TEM Otoyolu, İstanbul, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

01:00  8 Şubat Cumartesi İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
23:59  Günlük burç yorumları 8 Şubat 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)
23:59  Günlük burç yorumları 8 Şubat 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)
17:09  Meblağ nasıl yazılır? TDK'ya göre mebla mı, mevla mı, meblağ mı?
15:49  Beşiktaş - Gaziantep maçı ne zaman? Beşiktaş - Gaziantep maçı hangi kanalda, saat kaçta?
8.02.2020 02:55:00