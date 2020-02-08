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İstanbul'da kar kent beyaza büründü

İSTANBUL'da etkili olan kar yağışı Beşiktaş'ta kartpostallık görüntüler oluşturdu.

08.02.2020 03:04 | Son Güncelleme: 08.02.2020 03:06
İSTANBUL'da etkili olan kar yağışı 'ta kartpostallık görüntüler oluşturdu. 'den 'a gelen ve 20 yıldır kar görmediğini söyleyen üniversite öğrencisi Metehan Çapan ise Ortaköy'de arkadaşlarıyla birlikte karın tadını çıkardı.
Günlerdir beklenen kar yağışı gece saatlerinde İstanbul'da etkisini göstermeye başladı. Kar yağışı Beşiktaş Ortaköy'de ise renkli görüntüler oluşturdu. Özellikle Boğaz'da ve Ortaköy Camii'nde kar yağışı altında kartpostallık görüntüler oluştu.
Karın tadını çıkarmak isteyen gençler ve bazı vatandaşlar soluğu Ortaköy Sahili'nde aldı. Vatandaşlar bol bol fotoğraf çektirirken zaman zaman da kartopu oynadı. Anne ve babalarıyla sahile gelen çocuklar ise kar yağışı altında koşarak oynadı.
Kar yağacağını duyunca arkadaşlarıyla birlikte Gebze'den İstanbul'a gelen Metehan Çapan, da kar yağışı ile ilgili İzmir'den geliyorum. 20 senedir kar görmüyorum. Gebze'deydik misafirlikte. Kar yağacağını duyunca Ortaköy'e geldik dedi.
İstanbul'da kar kent beyaza büründü

Beşiktaş, İstanbul, İzmir, Güncel

Kaynak: DHA


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