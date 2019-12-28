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İstanbul'da kar küreme araçları yollara çıktı

Meteorolojiden yapılan son uyarıların ardından kentin yüksek kesimlerde sulu kar yağışı devam ederken kar küreme ve tuzlama araçlarının yola çıktığı görüldü.

28.12.2019 15:09 | Son Güncelleme: 28.12.2019 15:50 İstanbul'da kar küreme araçları yollara çıktı
Meteorolojiden yapılan son uyarıların ardından kentin yüksek kesimlerde sulu kar yağışı devam ederken kar küreme ve tuzlama araçlarının yola çıktığı görüldü.

Son uyarıların ardından sabahın erken saatlerinden itibaren il genelinde yüksek kesimlerde kar ve sulu kar yağışı kendisini gösterdi. Büyükçekmece'de yüksek kesimlerde de sulu kar yağışı görüldü.

Öte yandan belediyelere ait kar küreme araçları da yollara çıktı. Yol kenarlarında hazır bekleyen araçların tuz yüklü olduğu öğrenildi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

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