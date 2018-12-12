İstanbul'da Kar Süprizi

İstanbul
'a mevsimin ilk karı düştü. Mega kentteki kar yağışı, Beylikdüzü
ve Silivri
ilçelerinde etkili oldu.
İstanbul'da saat 09.00 sıralarında başlayan kar yağışı, Beylikdüzü ve Silivri'de bir çok noktayı kısa sürede beyaza çevirdi. Vatandaşlar beklemedikleri yağış karşısında şaşkınlık yaşarken, kar manzarasında bol bol selfie çekti. Zaman zaman rüzgarla birlikte tipiye dönüşen kar yağışından korunmak isteyen vatandaşlar, çareyi şemsiye kullanmakta buldu. Vatandaşların kaymamak için dikkatle yürüdükleri görüldü.
(İHA)
Silivri,Beylikdüzü,İstanbul
12 Aralık 2018 Çarşamba 11:11