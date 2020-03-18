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İstanbul'da kar sürprizi

İstanbul'da kar sürprizi İstanbul'da bazı bölgelerde kısa süreliğine kar yağışı etkili oldu.

18.03.2020 18:24 | Son Güncelleme: 18.03.2020 18:25
İstanbul'da kar sürprizi
İSTANBUL - İstanbul'da bazı bölgelerde kısa süreliğine kar yağışı etkili oldu.
İstanbul'da bugün akşam saatlerinde kısa süreliğine kar yağışı etkili oldu. Sultanbeyli ve Sancaktepe bölgesinde etkili olan kar yağışı kısa süre etkisini gösterdi. İstanbullular kısa süren kar yağışı sebebiyle şaşkınlığa uğradı. İstanbul’da kar sürprizi

Kaynak: İHA

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İstanbul'da kar sürprizi
Etiketler : İstanbul, Güncel

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