İstanbul’da kar sürprizi şaşkınlığa neden oldu

İstanbul'da bugün akşam saatlerinde kısa süreliğine kar yağışı etkili oldu.

İstanbul'un yüksek kesimlerinden olan Sultanbeyli ve Sancaktepe bölgesinde etkili olan kar yağışı kısa süre etkisini gösterdi. İstanbullular kısa süren kar yağışı sebebiyle şaşkınlık yaşadı.

MALTEPE'DE ŞİDDETLİ YAĞMUR YAĞDI

İstanbul'da etkili olan soğuk hava nedeniyle bazı ilçelerde kısa süreli kar yağışı görülürken Maltepe, Kadıköy gibi ilçelerde gök gürültüsü ve şiddetli yağmur yağdı.

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