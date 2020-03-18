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İstanbul'da kar sürprizi şaşkınlığa neden oldu

İstanbul'da bazı bölgelerde kısa süreliğine kar yağışı etkili oldu.

18.03.2020 18:40 | Son Güncelleme: 18.03.2020 18:40
İstanbul'da kar sürprizi şaşkınlığa neden oldu
İstanbul'da bazı bölgelerde kısa süreliğine kar yağışı etkili oldu. Vatandaşlar kar sürprizi nedeniyle şaşkınlığa uğradı.
İstanbul'da bugün akşam saatlerinde kısa süreliğine kar yağışı etkili oldu. Sultanbeyli ve Sancaktepe bölgesinde etkili olan kar yağışı kısa süre etkisini gösterdi. İstanbullular kısa süren kar yağışı sebebiyle şaşkınlık yaşadı.
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler : İstanbul, Güncel

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