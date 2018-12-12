İstanbul'da Başlayan Kar Yağışı Megakenti Beyaza Bürüdü

İstanbul'da Beylikdüzü, Büyükçekmece ve Silivri'de kar yağışı başladı. Sürücüler zor anlar yaşarken üst geçitler bir anda beyaza büründü. Yol kenarları ve araçların üstü kısa sürede kar tuttu.

KENTİN BATI KESİMLERİNDE KAR YAĞIŞI BAŞLADI

İstanbul'da beklenen kar yağışı sıcaklığın düşmesiyle birlikte kentin batı bölümlerinde başladı. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün İstanbul'un yüksek kesimlerinde yaptığı karla karışık yağmur uyarısının ardından, kentte ilk kar yağışı Beylikdüzü, Büyükçekmece ve Silivri bölgelerinde etkili oluyor.

ÜST GEÇİTLER BİR ANDA BEYAZA BÜRÜNDÜ

Beylikdüzü'nde kar lapa lapa yağdı. Sürücüler zor anlar yaşarken üst geçitler bir anda beyaza büründü. Çatalca'da da benzer manzara var. Yol kenarları ve araçların üstü kısa sürede kar tuttu.

TRAFİKTE YOĞUNLUK OLUŞTU

Büyükçekmece'de kar yağışının etkisiyle trafikte yoğunluk oluştu. Silivri'nin Çayırdere ve Alipaşa mevkisinde de etkili olan kar yağışı nedeniyle sürücüler kontrollü bir şekilde ilerliyor.

İŞ ÇIKIŞINA KADAR KALMAYACAK

Öte yandan karın karayel nedeniyle yağdığı, iş çıkışına kadar kalmayacağını ancak kuvvetli bir don ve buzlanma olacağını belirtti.