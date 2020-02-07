Haberler » Güncel » Meteoroloji'den yapılan uyarıların ardından İstanbul'da kar yağışı başladı - Haber

Meteoroloji'den yapılan uyarıların ardından İstanbul'da kar yağışı başladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden peş peşe yapılan uyarıların ardından İstanbul'da beklenen kar yağışı kentin yüksek kesimlerinde etkili olmaya başladı. Yağış nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşarken, yol kenarlarında ekiplerin önlem aldıkları görüldü.

07.02.2020 17:08 | Son Güncelleme: 07.02.2020 18:21

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından 'da kar yağışı başladı. Beylikdüzü'nde etkili olan yağış nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.

KENTİN YÜKSEK KESİMLERİNDE ETKİLİ OLMAYA BAŞLADI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıların ardından İstanbul'da beklenen kar yağışı kentin yüksek kesimlerinde başladı. Beylikdüzü'nde etkili olan yağış nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.

EKİPLER YOL KENARLARINDA ÖNLEM ALDI

Büyükçekmece'de ise yağış tedbirleri kapsamında yol kenarlarında ekiplerin önlem aldıkları görüldü.

Öte yandan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) yapılan açıklamada, kar yağışının akşam saatlerinde etkili olacağı belirtilmişti.

İBB AKOM saat verdi! İstanbul için kar yağışı uyarısıİBB AKOM saat verdi! İstanbul için kar yağışı uyarısı

Meteoroloji'den yapılan uyarıların ardından İstanbul'da kar yağışı başladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

17:09  Meblağ nasıl yazılır? TDK'ya göre mebla mı, mevla mı, meblağ mı?
15:49  Beşiktaş - Gaziantep maçı ne zaman? Beşiktaş - Gaziantep maçı hangi kanalda, saat kaçta?
15:03  Özge Yağız kimdir? Özge Yağız nereli, kaç yaşında?
14:58  Usül nasıl yazılır? TDK'ya göre usul mu, usül mü? Usül ne demek?
14:01  Nur Gencer kimdir? Nur Gencer hayatı ve biyografisi!
7.02.2020 18:34:38