Meteoroloji'den yapılan uyarıların ardından İstanbul'da kar yağışı başladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul 'da kar yağışı başladı. Beylikdüzü'nde etkili olan yağış nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.
KENTİN YÜKSEK KESİMLERİNDE ETKİLİ OLMAYA BAŞLADI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıların ardından İstanbul'da beklenen kar yağışı kentin yüksek kesimlerinde başladı. Beylikdüzü'nde etkili olan yağış nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.
EKİPLER YOL KENARLARINDA ÖNLEM ALDI
Büyükçekmece'de ise yağış tedbirleri kapsamında yol kenarlarında ekiplerin önlem aldıkları görüldü.
Öte yandan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) yapılan açıklamada, kar yağışının akşam saatlerinde etkili olacağı belirtilmişti.