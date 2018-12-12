İstanbul'da Kar Yağışı

Ersan SAN - İSTANBUL DHA<br><br> <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/istanbul/' title='İstanbul'>İstanbul</a>'da kar yağışı başladı.<br><br>Sıcaklığın düşmesiyle birlikte kentin batı bölümlerinde kar yağışı başladı. <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/silivri/' title='Silivri'>Silivri</a>, <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/catalca/' title='Çatalca'>Çatalca</a> ve <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/beylikduzu/' title='Beylikdüzü'>Beylikdüzü</a>'nde kar yağışı etkili oluyor.