12 Aralık 2018, 10:32
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İstanbul'da Kar Yağışı

Ersan SAN - İSTANBUL DHAİstanbul'da kar yağışı başladı.

Ersan SAN - İSTANBUL DHA

İstanbul'da kar yağışı başladı.

Sıcaklığın düşmesiyle birlikte kentin batı bölümlerinde kar yağışı başladı. Silivri, Çatalca ve Beylikdüzü'nde kar yağışı etkili oluyor. DHA,İstanbul
12 Aralık 2018 Çarşamba 10:32