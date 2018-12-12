İstanbul'da Kar Yağışı

12 Aralık 2018 Çarşamba 11:13



12 Aralık 2018 Çarşamba 11:13

İstanbul'da Beylikdüzü, Büyükçekmece ve Silivri'de kar yağışı başladı.Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün İstanbul'un yüksek kesimlerinde yaptığı karla karışık yağmur uyarısının ardından, kentte ilk kar yağışı Beylikdüzü, Büyükçekmece ve Silivri bölgelerinde etkili oluyor.Büyükçekmece'de kar yağışının etkisiyle trafikte yoğunluk oluştu.Silivri'nin Çayırdere ve Alipaşa mevkisinde de etkili olan kar yağışı nedeniyle sürücüler kontrollü bir şekilde ilerliyor.