12 Aralık 2018, 10:32
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İstanbul'da Kar Yağışı Başladı

İstanbul'da kar yağışı başladı Beylikdüzü'nde lapa lapa yağan karı gören vatandaşlar şaşkınlık yaşadıİSTANBUL - İstanbul Beylikdüzü'nde mevsimin ilk kar yağışı başladı.

İstanbul'da kar yağışı başladı
Beylikdüzü'nde lapa lapa yağan karı gören vatandaşlar şaşkınlık yaşadı

İSTANBUL - İstanbul Beylikdüzü'nde mevsimin ilk kar yağışı başladı. Yağış nedeniyle herhangi bir aksaklık yaşanmazken kar etkisini arttırarak devam ediyor. Vatandaşlar ise, lapa lapa yağan kar yağışı nedeniyle şaşkınlık yaşadı.
İstanbul'da mevsimin ilk karı Beylikdüzü'ne düştü. Yağış nedeniyle herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken vatandaşlar şaşkınlık yaşadı. Lapa lapa yağan kar etkisini giderek arttırmaya devam ediyor. Kar yağışı zaman zaman tipi şeklinde kendini gösteriyor. Beylikdüzü,İstanbul,Kar
12 Aralık 2018 Çarşamba 10:32