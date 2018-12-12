İstanbul
'da kar yağışı başladı Beylikdüzü
'nde lapa lapa yağan karı gören vatandaşlar şaşkınlık yaşadı
İSTANBUL - İstanbul Beylikdüzü'nde mevsimin ilk kar yağışı başladı. Yağış nedeniyle herhangi bir aksaklık yaşanmazken kar etkisini arttırarak devam ediyor. Vatandaşlar ise, lapa lapa yağan kar yağışı nedeniyle şaşkınlık yaşadı. İstanbul'da mevsimin ilk karı Beylikdüzü'ne düştü. Yağış nedeniyle herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken vatandaşlar şaşkınlık yaşadı. Lapa lapa yağan kar etkisini giderek arttırmaya devam ediyor. Kar
yağışı zaman zaman tipi şeklinde kendini gösteriyor.
Beylikdüzü,İstanbul,Kar
12 Aralık 2018 Çarşamba 10:32