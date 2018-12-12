İstanbul'da Beklenen Kar Yağışı Beylikdüzü'nde Başladı

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre İstanbul'un yüksek kesimleri için karla karışık yağmur uyarısı yapılmıştı. İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı. Kar yağışı Beylikdüzü'nde etkili oluyor.

İLK KAR BEYLİKDÜZÜ'NE DÜŞTÜ

Türkiye genelinde sıcaklıkların 2 ila 8 derece düşeceği tahmin edildi. İstanbul'da kar yağışı başladı. Kar yağışı Beylikdüzü'nde etkili olmaya başladı. Yağışlar Silivri, Çatalca da etkili oluyor.

ZAMAN ZAMAN TİPİ ŞEKLİNDE YAĞIYOR

Yağış nedeniyle herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken lapa lapa yağan kar etkisini giderek sürdürüyor. Kar yağışı zaman zaman tipi şeklinde kendini gösteriyor.

KOCAELİ VE SAKARYA'NIN GÜNEY KESİMLERİNDE DE KAR BEKLENİYOR

Marmara Bölgesi'nde, İstanbul'un yüksek kesimleri ile Kocaeli ve Sakarya'nın güney kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İşte İstanbul'da başlayan kar yağışından kareler;

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Çok bulutlu ve kar yağışlı 3

İstanbul: Çok bulutlu ve yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu 8

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı 10

Bursa: Çok bulutlu, karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı 5

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar yer yer yağmur ve sağanak yağışlı 16

Samsun: Çok bulutlu ve yağmurlu 10

Trabzon: Çok bulutlu ve kuvvetli yağmurlu 12

Erzurum: Çok bulutlu ve kar yağışlı (Yağışların; öğleden sonra yoğun kar şeklinde olması bekleniyor) 4

Diyarbakır: Çok bulutlu, kuvvetli yağmur ve sağanak yağışlı 11