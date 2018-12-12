İstanbul'da Kar Yağışı Etkili Oldu

12 Aralık 2018 Çarşamba 16:15



12 Aralık 2018 Çarşamba 16:15

Ersan SAN - Alper KORKMAZ - İstanbul DHA - İSTANBUL'da sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu.Sıcaklığın düşmesiyle birlikte özellikle Silivri, Çatalca ve Beylikdüzü'nde kar yağışı etkili oldu. Beylikdüzü'nde kar lapa lapa yağdı. Sürücüler zor anlar yaşarken üst geçitler bir anda beyaza büründü. Kısa sürede yol kenarları ve evlerin çatılarını kar kapladı. Beylikdüzü'nde metrobüs üst geçitinde vatandaşlar yürümekte güçlük çekti. Üst geçit kar tutunca belediye ekipleri tuzlama çalışması yaptı. İlçeyi beyaza bürüyen kar havadan da görüntülendi.ÖĞLE SAATLERİNDE ETKİSİNİ KAYBETTİKar, ilerleyen saatlerde kentin içine doğru ilerledi. Kar yağışı, öğle saatlerinde Maslak'a ulaştı. Lapa lapa yağan kar, güzel görüntüler oluşturdu. Trafikte ise yoğunluk yaşandı. Taksim ve İstiklal Caddesi'nde ise kar kısa süreli etkili oldu. Kar Anadolu yakasında ise etkisini hafif şekilde gösterdi.BAKIRKÖY'DE YOLU SU BASTIBakırköy'de ise önce yağmur sonra kar etkisini göstedi. Basınköy Mahallesi İstanbul Caddesi'ni aşırı yağış nedeniyle su bastı. Bir hafif ticari araç, bir minibüs ile bir kamyonet su birikintileri içerisinde mahsur kaldı. Bazı araçlar ise su birikintilerini geçerek ilerlemeye devam etti. Su birikintileri içerisinden geçen otobüslerde bulunan yolcuların yaşanan su baskınını meraklı gözlerle izledikleri görüldü. Mahsur kalan araç sürücüleri durumu itfaiye ve belediye ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede gelen İSKİ ekipleri suyun içine girerek yolda bulunan rögar kapaklarını kontrol etti.MİNİBÜS SUDA KALDISu birikintisini hızla geçmeye çalışan bir minibüs suların içerisine saplandı. Aracın camından dışarıya çıkan sürücü belediye ekiplerinden yardım istedi. Minibüs sürücüsü bir belediye görevlisinin yardımıyla aracını iterek suların arasından kısa sürede kurtardı.Yaklaşık 2 saat süren çalışmaların ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler yolda bulunan suyu tahliye etmeye başladı.BEŞİKTAŞ'TA YOL ÇÖKTÜBeşiktaş Ihlamur Caddesi'nde ise yağmur sırasında yolun bir bölümünde çökme meydana geldi. Park halindeki kamyonun sağ arka tekeri yolun çöken bölümüne düştü. Çökmenin meydana geldiği alanda zabıta ekipleri güvenlik önlemi aldı. Çökme nedeniyle caddedeki trafik akışı etkilenmedi.İBB: TEYAKKUZDA BEKLİYORUZ.Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) kar hazırlıklarıyla ilgili açıklama yaptı.Açıklamada, "İBB Afet Koordinasyon Merkezi'nin (AKOM) yönetiminde, 7 bin 83 personel ve 1.357 araç İstanbulluların rahat bir kış geçirmeleri için teyakkuzda bekliyor. Trafik sıkışıklığının önüne geçmek için 53 vinç-kurtarıcı il genelinde 24 saat görev yapıyor. Ayrıca 60 kritik nokta, Buzlanma Erken Uyarı Sistemi (BEUS) ile yakından takip ediliyor" denildi.