Haberler » Güncel » İstanbul'da kar yağışı için tuz deposunda hazırlıklar başladı - Haber

İstanbul'da kar yağışı için tuz deposunda hazırlıklar başladı

Meteorolojinin verdiği kar yağışı uyarısının ardından İstanbul'da çalışmalar başladı.

28.12.2019 12:08 | Son Güncelleme: 28.12.2019 12:16 İstanbul'da kar yağışı için tuz deposunda hazırlıklar başladı

Meteorolojinin verdiği kar yağışı uyarısının ardından 'da çalışmalar başladı. Kar küreme araçları ve tuzlama kamyonları müdahaleye hazır bir şekilde bekletiliyor. Tuz deposundaki çalışmalar ise havadan görüntülendi.


İstanbul için beklenen kar yağışı uyarısı Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından verildi. Bugün öğlenden sonra yüksek kesimlerde beklenen kar yağışı için önlemler de alınmaya başlandı. Sultangazi'de bulunan tuz deposunda müdahaleye hazır halde bekleyen kar küreme araçları ve tuzlama kamyonları havadan görüntülendi. Kar küreme araçlarının sürücüleri araçlarındaki son kontrolleri yaparken, tuzlama kamyonları ise tuzla dolduruldu.


İstanbul için olası bir kar yağışına karşı, tuzlama kamyonları ve kar küreme araçları görev yapacakları yerlere doğru gitmeye devam ediyor. - İSTANBUL


Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

13:15   HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 117'nci gününde - Haber
13:14   DHA YURT BÜLTENİ - 8 - Haber
13:13   Endonezya'da Çin'in Uygur Türklerine yönelik hak ihlalleri protesto edildi - Haber
13:10   Hedef. yerli otonun kilit sistemleri - Haber
13:07   İhlas Koleji öğrencisi güreşte İstanbul Şampiyonu - Haber
11:50   Son dakika: Somali'de bombalı araçla saldırı! 2'si Türk vatandaşı 80 kişi yaşamını yitirdi - Haber
10:03   Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ne konuştu: Sigara haramdır - Haber
08:47   Kar İstanbul'a bugün düşüyor! Meteoroloji saat verdi - Haber
23:50   Yakalanan PKK'lı terörirst, AK Partili ismin katili çıktı! - Haber
23:47   Açığa alınan bekçi dehşet saçtı! Önce meslektaşını, ardından kendini vurdu - Haber
28.12.2019 13:16:16